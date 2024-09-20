Kaymakam Emre Yeşil, Vatani Görev İçin İzin Aldı
Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, vatani görevini yapmak üzere bir ay ücretsiz izin alarak ilçeden ayrıldı. Yerine vekalet edecek kişi ise Susurluk Kaymakamı Muammer Köken oldu.
Bir yıl önce asaleten Manyas Kaymakamlığı'na atanan Emre Yeşil, vatani görevini yapmak üzere bir ay ücretsiz izinle ilçeden ayrıldı.
Aslen Erzurumlu olan Kaymakam Emre Yeşil, vatani görevini Amasya'da bir ay süreyle bedelli olarak yapacak. Kaymakam Yeşil'in yokluğunda, Manyas Kaymakamlığı'na vekaleten Susurluk Kaymakamı Muammer Köken bakacak. - BALIKESİR