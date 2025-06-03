Kaymakam Emrah Aslan Düzağaç İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Kaymakam Emrah Aslan Düzağaç İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
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Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Düzağaç beldesindeki İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere destek sözü verirken, başarılı olmaları için azimli olmalarını teşvik etti.

Afyonkarahisar' Sinanpaşa Kaymakam Emrah Aslan, Düzağaç beldesinde bulunan İstiklal İlkokulu ve Düzağaç Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Aslan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin taleplerini dinleyen ve okulun fiziki durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Aslan, öğrencilerin başarıları için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Aslan, Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Eğitim hayatınızda daima azimli ve kararlı olun. Devlet olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Aslan, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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