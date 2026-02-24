Haberler

Kaymakam Dalak'tan gönül köprüsü

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte Emcelli Mahallesi'nde Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Avşar ve ailesini, ardından şehit Esin Akay'ın ailesi Mustafa ve Hediye Akay'ı evlerinde ziyaret etti.

Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde gaziler ve şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Dalak, ailelerle bir süre sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik etti.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Halil Dalak, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bizler için çok değerlidir. Her zaman yanlarında olacağız. Bu mübarek ayda şehit ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ederek hem Ramazan aylarını kutluyor hem de sohbet ediyoruz." dedi.

Kaymakam Dalak, şehit ve gazi ailelerine yönelik ziyaretlerin belirli aralıklarla devam edeceğini de ifade etti.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise Kaymakam Dalak ve eşine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
