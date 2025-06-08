Kaymakam Dalak, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Kaymakam Halil Dalak, bayram ziyaretleri kapsamında Yeşiltepe Mahallesi'nde şehit Muhammet Şahin'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Ardından şehidin ailesiyle bir araya gelen Kaymakam Dalak, aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Ziyaretlerine Tırazlar Mahallesi'nde devam eden Kaymakam Dalak, gazi Kazım Sayın'ı evini de ziyaret etti. Burada kısa bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Halil Dalak, "Devletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır." dedi.

Öte yandan, Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri de ilçe genelinde şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı. - MANİSA