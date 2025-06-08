Kaymakam Dalak, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Kaymakam Dalak, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Kaymakam Halil Dalak, bayram ziyaretleri kapsamında Yeşiltepe Mahallesi'nde şehit Muhammet Şahin'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Ardından şehidin ailesiyle bir araya gelen Kaymakam Dalak, aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Ziyaretlerine Tırazlar Mahallesi'nde devam eden Kaymakam Dalak, gazi Kazım Sayın'ı evini de ziyaret etti. Burada kısa bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Halil Dalak, "Devletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır." dedi.

Öte yandan, Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri de ilçe genelinde şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Güler'le ilgili transfer iddiası İspanya'yı salladı

Arda hakkında İspanya'yı sallayan iddia
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare

Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL

Bu böceği öldüren servet ödeyecek
Fransa'da iki futbolcuya 'LGBT' cezası

Dünyaca ünlü futbolculara "LGBT" cezası
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.