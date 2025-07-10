Kaymakam Cumalı Atilla'dan Elazığlılara Sıcak Karşılama

Kaymakam Cumalı Atilla'dan Elazığlılara Sıcak Karşılama
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Burhaniye Kaymakamı Cumalı Atilla, Elazığlı hemşerilerini kabul etti. Kapısının herkese açık olduğunu belirterek, samimiyetin önemine vurgu yaptı.

Burhaniye'de geçtiğimiz pazartesi göreve başlayan Kaymakam Cumalı Atilla, ziyaretçilerini kabul etmeye devam ederken, Kaymakamın dünkü ziyaretçileri de Elazığlı hemşerileri oldu. Edremit Körfezi Elazığlılar Derneği Başkanı Ömer Taşdelen ile birlikte bir grup Elazığlıyı kabul eden Kaymakam, kapısının herkese açık olduğunu söyledi.

Kaymakam Cumali Atilla, ziyarete gelen Elazığlılar ile teker teker tanışırken, ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirdi. Burhaniye de olmaktan çok mutlu olduğunu kaydeden Kaymakam Cumali Atilla, "Makam ve mevkiler gelip geçicidir. Beni her zaman bir kardeşiniz ve ağabeyiniz olarak görün. Tek isteğimiz samimiyetin istismar edilmemesidir. Herkese eşit davranacağız. Her zaman kapımız açıktır. Başımızın üzeninde yeriniz var Kapımız herkese açıktır. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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