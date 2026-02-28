Haberler

Kaymakam Bayram emniyet personeliyle iftarda buluştu

Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen iftar programında Kaymakam Ertuğrul Bayram, emniyet personeliyle bir araya geldi.

İlçe Emniyet Amiri Cengiz Avcı ve emniyet personelinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan polislerle aynı sofrayı paylaşan Kaymakam Bayram, davetlerinden dolayı Avcı'ya teşekkür etti.

Kaymakam Bayram, fedakarca görev yapan emniyet personeline çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT

