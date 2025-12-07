Haberler

Kaymakam Bayram köy sakinleriyle bir araya geldi

Kaymakam Bayram köy sakinleriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Pınargözü ve Alaca köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Bayram, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Pınargözü ve Alaca köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Bayram, bölgede yürütülen çalışmalar ile köylerin ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgi aldı.

Köy sakinlerinin isteklerini tek tek dinleyen Kaymakam Bayram, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, devam eden yatırımları yerinde inceledi. Köylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Kaymakam Bayram, yapılması planlanan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Gaziosmanpaşa'da otoparkta yangın: 14 araç zarar gördü

İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi: 14 araç yandı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.