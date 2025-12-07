Kaymakam Bayram köy sakinleriyle bir araya geldi

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Pınargözü ve Alaca köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Bayram, bölgede yürütülen çalışmalar ile köylerin ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgi aldı.

Köy sakinlerinin isteklerini tek tek dinleyen Kaymakam Bayram, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, devam eden yatırımları yerinde inceledi. Köylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Kaymakam Bayram, yapılması planlanan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - BAYBURT