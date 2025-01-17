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Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, Öğrencilerle Kaymakamlık Mesleğini Paylaştı

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Bolu'nun Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Mudurnu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek kaymakamlık mesleğinin sorumluluklarını, avantajlarını ve zorluklarını anlattı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kaymakam, program sonunda sevgi gösterileriyle karşılandı.

Kaymakamlığı öğrencilere anlattı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, ortaokul öğrencilerine kaymakamlık mesleğini anlattı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uzun süredir görev yapan Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu Mudurnu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ile 'Kariyer Buluşmaları' programı kapsamında bir araya geldi. Kaymakam Kalaycıoğlu, konuşmasında kaymakamlık mesleğinin sorumluluklarından, ilçenin mülki amiri olarak kamu kurum ve kuruluşlarını nasıl yönettiğinden bahsetti. Öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Kaymakam, mesleğin zorluklarını ve avantajlarını anlattı. "Kaymakam olmak için hangi şartlar gerekiyor?", "Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz?" gibi sorular yönelten öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Sohbetin sonunda, öğrenciler Kaymakam'a sevgi gösterisinde bulunarak alkışladı ve bir plaket takdim etti. Kaymakam Kalaycıoğlu, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, Öğrencilerle Kaymakamlık Mesleğini Paylaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Yerel
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