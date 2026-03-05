Haberler

Dicle Kaymakamı Atış, polislerle iftarda bir araya geldi

Dicle Kaymakamı Atış, polislerle iftarda bir araya geldi
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, ilçe emniyet amirliği personeliyle iftar yemeğinde bir araya gelerek, polislerin fedakarlıklarını ve huzur sağlama görevlerini vurguladı.

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli personelle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ramazan ayında ilçede görev yapan polislerle aynı sofrayı paylaşan Kaymakam Mustafa Atış, "Bugün iftarda şehrimizin huzur ve güveni için fedakarca çalışan kıymetli polislerimizle buluştuk. Şefkat ve duyarlılığıyla vatandaşa güven veren, her zaman vatan için kahramanca görev yapan polislerimizle ramazan ayının huzurunu ve gönül sevincini iftarda beraber yaşadık. Ülkemizin huzur ve güveni için özverili bir şekilde çalışan tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Programa, Dicle Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Bozkurt, Dicle Cumhuriyet Savcısı Gökhan Erdem, Diyarbakır İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Özdemir, Dicle İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan ve çok sayıda polis katıldı. - DİYARBAKIR

