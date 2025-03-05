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Kaymakam Ateş'ten Eskihisar Mahallesi Ziyareti

Kaymakam Ateş'ten Eskihisar Mahallesi Ziyareti
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Eskihisar Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyaret, kamu hizmetlerinin etkin sunumu için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Eskihisar Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş'e, Eskihisar Mahallesi ziyaretinde kurum amirleri de eşlik etti. Ziyaret sırasında, vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ateş, mahallenin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde dinledi. Vatandaşlarla buluşarak, taleplerini dinlemek ve mahallerin ihtiyaçlarına çözüm üretmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Kaymakam Ateş, bu tür ziyaretlerin kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için önemli olduğunu kaydetti. Eskihisar Mahallesi'ndeki vatandaşlar ise Kaymakam Ateş'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahallelerinin sorunlarına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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