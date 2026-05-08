Haberler

Kaymakam Ateş, öğrencilerin evine konuk oldu

Kaymakam Ateş, öğrencilerin evine konuk oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, iki öğrencinin evine misafir olarak aileleri ziyaret etti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, iki öğrencinin evine misafir olarak aileleri ziyaret etti.

Sultanhisar Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen ziyaret programında Kaymakam Ali Ekber Ateş'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, okul yöneticileri ve öğretmenler eşlik etti. Program kapsamında Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Alper Hesapçıoğlu ile Zafer Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ali Mert Demir'in aileleri ziyaret edildi. Ziyaretlerde öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, gençlerle sohbet ederek gelecek hedeflerini dinledi. Öğrencilerin deneme sınavları sonuçları ve okul başarı durumları da değerlendirilirken, eksik görülen konuların sınav sürecine kadar tamamlanması için yapılacak çalışmalar planlandı. Kaymakam Ateş, öğrencilere başarı dileklerinde bulunurken, ailelere de misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Yetkililer, proje kapsamında öğrencilere moral vermek, eğitim süreçlerine katkı sunmak ve aile-okul-idare iş birliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse felaket olur
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Alevlerin sardığı AVM çok sayıda kişiye mezar oldu! Bilanço artabilir
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama

Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı bir paylaşım daha yaptı

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
Endonezya'da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı

Ülke alarmda! Dev yanardağ patladı, çok sayıda dağcı mahsur kaldı
OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak

OnlyFans çekimi ölümle bitti! Mahkeme fenomen için kararını verdi