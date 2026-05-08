Kaymakam Ateş, öğrencilerin evine konuk oldu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, iki öğrencinin evine misafir olarak aileleri ziyaret etti.

Sultanhisar Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen ziyaret programında Kaymakam Ali Ekber Ateş'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, okul yöneticileri ve öğretmenler eşlik etti. Program kapsamında Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Alper Hesapçıoğlu ile Zafer Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ali Mert Demir'in aileleri ziyaret edildi. Ziyaretlerde öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, gençlerle sohbet ederek gelecek hedeflerini dinledi. Öğrencilerin deneme sınavları sonuçları ve okul başarı durumları da değerlendirilirken, eksik görülen konuların sınav sürecine kadar tamamlanması için yapılacak çalışmalar planlandı. Kaymakam Ateş, öğrencilere başarı dileklerinde bulunurken, ailelere de misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Yetkililer, proje kapsamında öğrencilere moral vermek, eğitim süreçlerine katkı sunmak ve aile-okul-idare iş birliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı