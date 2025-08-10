Kaymakam Aslan, SGK'yı Ziyaret Etti

Kaymakam Aslan, SGK'yı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, SGK'nın hizmetleri hakkında bilgi almak ve personelle görüşmek üzere kurumda incelemelerde bulundu. Vatandaş memnuniyetinin önemine vurgu yaptı.

Adıyaman'ın Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, kamu kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) ziyaret etti.

Kurum müdürü ve personeli tarafından karşılanan Kaymakam Aslan, SGK'nın ilçede yürüttüğü hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında kurumun işleyişi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı, mevcut personel durumu ve karşılaşılan temel sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kurum yetkilileri, Kaymakam Aslan'a özellikle emeklilik işlemleri, sigorta tescil işlemleri, işveren hizmetleri ve genel sağlık sigortası gibi konularda yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Kurum içerisinde incelemelerde bulunan Kaymakam Aslan, hizmet alanlarını gezerek personelle sohbet etti.

Kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti odaklı yürütülmesinin önemine değinen Aslan, "Kurumlarımızın vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve güler yüzlü hizmet sunması büyük önem taşıyor. SGK gibi doğrudan vatandaşla temas halinde olan kurumlarımızın gayretli çalışmaları bizler için çok kıymetli" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda SGK personeline emeklerinden dolayı teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Kaymakam Aslan, kamu kurumlarıyla olan iletişimin ve iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Gözler Erdoğan'ın liderlik edeceği bu zirvede! Masada 4 başlık var
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt

Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Öcalan serbest mi bırakılacak?
Epözdemir'in gözaltına alınmasına AK Partili isimden olay yorum

AK Partili isimden avukat Epözdemir'in gözaltına alınmasına olay yorum
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün

Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.