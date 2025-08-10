Kaymakam Aslan, SGK'yı Ziyaret Etti

Adıyaman'ın Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, kamu kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) ziyaret etti.

Kurum müdürü ve personeli tarafından karşılanan Kaymakam Aslan, SGK'nın ilçede yürüttüğü hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında kurumun işleyişi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı, mevcut personel durumu ve karşılaşılan temel sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kurum yetkilileri, Kaymakam Aslan'a özellikle emeklilik işlemleri, sigorta tescil işlemleri, işveren hizmetleri ve genel sağlık sigortası gibi konularda yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Kurum içerisinde incelemelerde bulunan Kaymakam Aslan, hizmet alanlarını gezerek personelle sohbet etti.

Kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti odaklı yürütülmesinin önemine değinen Aslan, "Kurumlarımızın vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve güler yüzlü hizmet sunması büyük önem taşıyor. SGK gibi doğrudan vatandaşla temas halinde olan kurumlarımızın gayretli çalışmaları bizler için çok kıymetli" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda SGK personeline emeklerinden dolayı teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Kaymakam Aslan, kamu kurumlarıyla olan iletişimin ve iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN