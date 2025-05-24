Kaymakam Aslan, Köyleri Ziyaret Ederek Yatırımları İnceledi

Kaymakam Aslan, Köyleri Ziyaret Ederek Yatırımları İnceledi
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Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, meclis üyeleriyle birlikte Boyalı, Balmahmut, Bulca ve Ayvalı köylerini ziyaret etti. Heyet, kamu yatırımlarını yerinde inceledi ve köylülerin taleplerini dinleyerek çözümler geliştirdi.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, İl Genel Meclisi Üyeleri Özgür Kıvrak ve Feyzi Akdeniz ile ilgili kurum amirleri eşliğinde Boyalı, Balmahmut, Bulca ve Ayvalı köylerini ziyaret etti.

Heyet, köylerde yapılması planlanan kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek vatandaşlardan gelen talepleri dinledi. İncelemeler sırasında köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşen heyet, öncelikli ihtiyaçları belirleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu. Yapılacak yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceği ifade edildi. Altyapıdan sosyal hizmetlere kadar çeşitli alanlarda yapılacak çalışmaların köylerin yaşam standartlarını artırması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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