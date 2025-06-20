Kaymakam Aslan Kamu Yatırımlarını İnceledi

Kaymakam Aslan Kamu Yatırımlarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Başkimse ve Çatkuyu köylerinde yapılması planlanan kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Altyapı ve üstyapı projeleri hakkında bilgi alarak, çalışmalara titizlikle devam edileceğini vurguladı.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, İl Genel Meclis Üyeleri ve ilgili kurum amirleriyle birlikte Başkimse ve Çatkuyu köylerinde yapılması planlanan kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Köylerin ihtiyaçlarına yönelik planlanan altyapı ve üstyapı projeleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Aslan, çalışmaların yerinde ve zamanında yapılmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yürütülen planlamaların titizlikle sürdürüleceğini belirtti. Gerçekleştirilen incelemelerde ulaşım, yol, menfez ve diğer altyapı çalışmalarının değerlendirilmesi yapılırken, köy muhtarları ve vatandaşlarla da görüş alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti

Beyaz Saray'da kritik zirve! 2 ülke İran'a karşı birleşti
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subaydan endişelendiren sözler
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.