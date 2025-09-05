Kaymakam Arıkan, Armağan, Balkırı ve Yukarı Umutlu köyünde incelemelerde bulundu

Erzincan'ın Kemaliye ilçe Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında Armağan, Balkırı ve Yukarı Umutlu köyünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Arıkan, beraberindeki heyetle beraber köy ziyaretleri kapsamında Armağan köyünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında köyde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köyde yer alan tarihi Abbasağa Camiinde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinlendi.

Daha sonra Balkırı köyüne geçen Kaymakam Arıkan burada 1997 yılında şehit düşen güvenlik korucusu Niyazi Koyun'un kabrini ziyaret ederek dua etti. Akabinde köyde yapılan çalışmaları yerinde inceleyip köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Yukarı Umutlu köyüyle ziyaretini sonlandıran Kaymakam Arıkan, köyde bulunan 1993 yılı Başbağlar şehidi İbrahim Hakkı Gülcan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Ziyaret sırasında köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Arıkan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ayrıca köyde yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgi aldı. - ERZİNCAN