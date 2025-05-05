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Kaymakam Ali Güldoğan, Açık Kapı'da Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Kaymakam Ali Güldoğan, Açık Kapı'da Vatandaşların Taleplerini Dinledi
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Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Açık Kapı projesi kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, ilgili kurumlara talimatlar verdi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, kamu kurumları ile vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenmek amacıyla hizmet yürüten Açık Kapı'da vatandaşların taleplerini tek tek dinledi.

Vatandaşlarla iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla Kaymakamlık girişinde hizmet veren Açık Kapı birimini ziyaret eden Kaymakam Ali Güldoğan, tek tek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Güldoğan, ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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