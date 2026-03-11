Haberler

Kaymakam Akın öğrencilerle iftarda buluştu

Kaymakam Akın öğrencilerle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Diyanet Gençlik Merkezi'nde sınavlara hazırlanan öğrencilerle iftar programında bir araya gelerek, gençlerin eğitim süreçlerine destek vereceğini vurguladı.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Diyanet Gençlik Merkezi'nde sınavlara hazırlanan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Yüksekova İlçe Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Kaymakam Akın, eğitimlerine devam eden ve merkezi aktif kullanan öğrencilerle aynı sofrayı paylaştı. Samimi bir atmosferde geçen iftarın ardından öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Akın, gençlerin eğitim hayatlarına dair hedef ve planlarını dinledi.

Akın, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu vurgulayarak, eğitim süreçlerinde desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

İlçe Müftüsü Nihat Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Akın'a teşekkür etti. Şahin, Diyanet Gençlik Merkezi bünyesinde gençlere yönelik yürütülen eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu

İstanbul'da metroda skandal görüntüler
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti

Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti
Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı
APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış