Kaymakam Adaylarından 112 Acil Çağrı Merkezi Ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çalışmalarına devam eden Kaymakam adayları Gökberk Özeş ve Yusuf Emre Yiğit, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezerek çalışma sistemi hakkında bilgi aldılar.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adayları Gökberk Özeş ve Yunus Emre Yiğit, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek sistem hakkında bilgiler aldı. Kurum müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu ile birlikte sağlık, polis, itfaiye gibi sistemleri tek tek inceleyerek bilgiler aldı. - DÜZCE