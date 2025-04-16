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Kayıp Kadın Ormanlık Alanda Bulundu

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Bolu'nun Seben ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan bir kadın, evinin 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayıp kadın ormanlık alanda bulundu

BOLU - Bolu'nun Seben ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan bir kadın, evinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seben ilçesine bağlı Gerenözü köyü yaylasında meydana geldi. Sabah saatlerinde eşiyle yaşadığı yayladan kaybolan Nilgün Ö.'den haber alamayan eşi Cevdet Ö., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve Bolu Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, Nilgün Ö. evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, bitkin halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
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