Kayıp Genç Fatih Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Küçükçekmece'de ailesi tarafından 9 aydır aranan ve metruk binada cesedi bulunan 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Küçükçekmece'de 7 Temmuz 2024 tarihinde Rabia Aydın isimli kadın, karakola başvurarak oğlu Fatih Aydın'ın (22) babası ile tartışmasının ardından evden çıkarak bir daha geri dönmediğini bildirmişti. Geçtiğimiz pazar günü Küçükçekmece Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerindeki metruk bir binada bulunan erkek cesedinin 9 aydır kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlenmişti. Aydın için Küçükçekmece'deki Halkalı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene gencin ailesi ve sevenleri katıldı. Yakınları Fatih'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. - İSTANBUL