Haberler

Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı?

Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı? Haber Videosunu İzle
Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kaybolan altın bileklik, jandarma personeli Alperen Çevik'in ve bir vatandaşın örnek davranışı sayesinde sahibine teslim edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kaybolan altın bileklik, duyarlı bir vatandaş ve jandarma personelinin örnek davranışı sayesinde sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mesut Bilgiç'in eşi kendisine ait altın bilekliğini kaybedince aile büyük üzüntü yaşadı. Kaybın duyurulması sonrası sevindirici haber kısa sürede geldi.

ALTIN BİLEKLİK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bilekliği bulan kişinin konuyu jandarma ekiplerine iletmesi üzerine, Patnos Jandarma Komando Tugayı'nda görevli personel Alperen Çevik, bilekliği teslim alarak sahibine ulaştırdı.

Bilekliğin yeniden bulunması, ailede büyük sevince neden olurken, gösterdiği duyarlılık nedeniyle jandarma personeli Alperen Çevik'e teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
'Oğlumun başını kesmişler' diyen baba gözyaşları içinde adalet istedi

"Oğlumun başını kesmişler" diyen baba yürekleri yaktı
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti

Dünya Kupası öncesi kehaneti öyle böyle değil! Baba Vanga yine ürküttü
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çok konuşulacak şampiyonluk iddiası

F.Bahçe için çok konuşulacak şampiyonluk iddiası
Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Kim der 71 yaşında! İşte Yeşilçam efsanesinin son hali
Dünya bu adamı konuşuyor! Kılıçlardan oluşan dron ordusu kurdu

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Kılıçlardan dron ordusu kurdu
Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı

Türkiye'den çok net operasyon mesajı: Yalnızca 25 gününüz kaldı
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki görevinden istifa etti

Herkes şokta! 3-0 kazanılan maçın ardından Volkan'dan sürpriz karar
12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

Bu kez ölen masadaki hasta değil, ameliyatı yapan doktor oldu
Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu

Köydeki evin altını kazdılar, tarihi değiştirecek hazine çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.