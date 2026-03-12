Katar, İran'dan 9 balistik füze ve çok sayıda İHA fırlatıldığını açıkladı

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan 9 balistik füze ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığını duyurarak, "Tüm İHA'lar ve 8 balistik füze başarılı şekilde önlenmiş, 1 balistik füze ise ıssız bir bölgeye düşmüştür" açıklamasında bulundu.

Katar'dan İran'ın son saldırıları ile ilgili açıklama geldi. Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çarşamba günü boyunca İran'dan 9 balistik füze ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı belirtilerek, "Tüm İHA'lar ve 8 balistik füze başarılı şekilde önlenmiş, 1 balistik füze ise ıssız bir bölgeye düşmüştür" denildi. Önleme operasyonları sırasında hasar meydana gelip gelmediğine dair bilgi paylaşılmadı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı