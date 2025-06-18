Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde Başarılı Ameliyat

Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde Başarılı Ameliyat
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Kastamonu'da doğum sırasında bacağı kırılan 3 günlük buzağı, Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu. Hayvan sahibi, hastanenin sunduğu hizmetlerden memnun kaldığını ifade etti.

Kastamonu'da doğum sırasında bacağı kırılan yavru buzağı Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, bölgedeki büyükbaş hayvan sahipleri için umut oluyor. Son olarak hastaneye getirilen 3 günlük bir buzağıda doğum sırasında oluştuğu tespit edilen ön sol bacak kırığı, uygulanan başarılı ameliyatla tedavi edildi. İlk değerlendirmelerde buzağının kırığının açık kırık formunda olduğu ve enfekte olduğu belirlendi. Enfeksiyonun ilerlediğini tespit eden Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tedavinin ilk aşamasında enfeksiyonu kontrol altına almak amacıyla medikal tedavi uyguladı. Enfeksiyonun kontrol altına alınmasının ardından ameliyata alınan buzağı, sağlığına kavuştu. Uygulanan tedavinin ardından düzenli olarak yapılan kontrollerde buzağının bacağını kullanmaya başladığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.

Hayvan sahibi İsmail Yılmaz, buzağının iyileşmesinin kendisini çok memnun ettiğini ifade ederek, "Buzağımın, doğum sırasında bacağı kırıldı. Biz de veteriner hekime gösterdik. O da bizlere Hayvan Hastanesine gitmemizi tavsiye etti. Ben de Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesine geldim. Burada buzağıma güzel bir tedavi uygulandı. Buzağımı ameliyat ettiler. Başarılı bir ameliyat oldu. Çok memnunum, ameliyat oldu, teşhis konuldu, buzağımın bacağı iyileşti. Çok memnunum" dedi.

Ameliyat olduktan sonrada haftada bir kez kontrol amacıyla Hayvan Hastanesine geldiklerini söyleyen Yılmaz, "Hocalarımız, sürekli buzağımın bandajlarını temizledi. Sürekli bandajları değiştirdi. Bizlere tavsiye ettikleri ilaçları ve iğneleri kullandık. Şu anda çok memnunuz. Her şekilde çok güzel burası, tüm yetiştiricilere tavsiye ediyorum. Burada yapılması gereken ne varsa yapılıyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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