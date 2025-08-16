Kastamonu İhsangazi'de Yağmur Duası Yapıldı

Kastamonu İhsangazi ilçesinde yaşanan kuraklık için yağmur duası yapıldı. İlçedeki Haraçoğlu Camiinde düzenlenen programa yaklaşık bin 500 vatandaş katıldı. İlçe merkezi ve köylerden gelen yüzlerce vatandaş, cami bahçesinde yağmur için dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vatandaşlar, bolluk, bereket için ellerini semaya açtı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
