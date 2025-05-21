Kastamonu'da Vatandaşın Tilkiyle Dostluğu: Börek İkramı

Kastamonu'da Vatandaşın Tilkiyle Dostluğu: Börek İkramı
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Küre ilçesinde yaşayan Soner Yeşiloğlu, karşılaştığı tilkiye börek vererek ilginç bir dostluk örneği sergiledi. Yeşiloğlu, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir vatandaş köyde rastladığı tilkiyi börekle besledi.

Kastamonu'nun Küre ilçesi Afşar köyünde yaşayan Soner Yeşiloğlu, karşılaştığı tilkiye seslenerek yanına çağırdı. Yanına gelen tilkiye elindeki börekten veren Yeşiloğlu, tilkiyi bir süre besledi. Yeşiloğlu, tilkiyi beslediği anları cep telefonuyla kaydetti. Verilen böreği yiyen tilki bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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