Haberler

Trafik polisinin yürümekte zorlanan yaşlı adama yardımı yürekleri ısıttı

Trafik polisinin yürümekte zorlanan yaşlı adama yardımı yürekleri ısıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı fark eden polis memuru, onu yolun karşısına geçirip dolmuşa bindirerek evine ulaştırdı.

Kastamonu'da yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı fark eden polis memuru duruma kayıtsız kalmadı. Polis memuru yaşlı adamı önce yolun karşısına geçirdi, ardından yoldan geçen dolmuşa bindirerek gideceği yere ulaşmasını sağladı.

Kastamonu il merkezi, Yalçın Caddesi'nde görevli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Harmancı, yaşlı bir vatandaşın sıcağın etkisiyle yürümekte güçlük çektiğini fark etti. Polis Memuru Harmancı, koluna girerek yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi. Daha sonra yaşlı adamın uzak mesafedeki otobüs durağına yürüdüğünü öğrenen polis memuru, yoldan geçen dolmuşu durdurdu. Yaşlı adamı koluna girerek dolmuşa bindiren polis memuru, gideceği yere ulaşmasını sağladı.

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü

Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu
Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü
Kim der ki 60 yaşında! Mike Tyson'ın fiziğini gören tekrar baktı

Yaşını duyanlar inanamıyor! Yıllara meydan okuyan adam
Daha 54 yaşındaydı! Cami avlusunda ölü bulundu

Cami avlusunda ölü bulundu
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında şüphelilerin olay tarihindeki görevleri ortaya çıktı

Yazıcıoğlu soruşturmasında kim hangi görevdeydi? İşte tam liste