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Kastamonu'da polis, 2025-2026 eğitim yılında 19 bin 362 öğrenciye güvenlik eğitimi verdi

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Kastamonu'da polis, 2025-2026 eğitim yılında 19 bin 362 öğrenciye güvenlik eğitimi verdi
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Hayata Renk Verelim' projesi kapsamında öğrencilere temel güvenlik, güvenli internet ve siber zorbalık eğitimi veriliyor. 2025-2026 eğitim yılında 19 bin 362 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, öğrenciler temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, siber suç, siber zorbalık, akran zorbalığı konularında bilinçlendiriliyor.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kronospan Orman ürünleri firması tarafından desteklenen "Hayata Renk Verelim" yerel sosyal sorumluk projesi kapsamında öğrencilere çeşitli konuşarda eğitim veriliyor. İl merkezi ve 19 ilçedeki okullar ziyaret eden polis memurları, öğrencilere temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, siber suç, siber zorbalık, akran zorbalığı konuları anlatarak bilinçlenmelerini sağlıyor. Bu çerçevede öğrencilere destekleyici videolar izlettiriliyor. Eğitimlere katılan öğrencilere okuma setleri ve kırtasiye malzemeleri hediye ediliyor.

Eğitimler devam ederken, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 19 bin 362 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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