Bu projeyle gönüllüler arazide arama ve kurtarmada akredite edilecek

Kastamonu'da hayata geçirilen proje kapsamında eğitim alacak gönüllüler, akredite olarak arazide kaybolan vatandaşların aranması ve kurtarılmasında görev alacak.

Kastamonu'da faaliyetlerini sürdüren Kuzey Arama Kurtarma Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Kuzey Yıldızı Kayıplara Yol Gösteriyor" projesinin protokolü imzalandı. Kastamonu Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile Kuzey Arama Kurtarma Derneği arasında hazırlanan projenin protokolü, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın makamında imzalandı.

İmza töreninde konuşan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Pınar Başbilen, projenin sürdürülebilir yapısına dikkat çekerek, "Bu projenin faydalı olacağını düşünüyoruz. İçeriği zengin ve sürdürülebilir bir proje. Bizim için en önemli nokta da sürdürülebilir olmasıdır. Kurumun mevcut akreditasyonları bulunuyor. Bu çalışma, farklı bir alanda akreditasyon kazanmak ve hem teçhizat hem de faaliyetler açısından gelişim sağlamak amacıyla hazırlandı" dedi.

Kuzey Arama Kurtarma Derneği Başkanı Yusuf Yılmaz ise derneğin kentsel arama kurtarma alanında hafif seviye akreditasyon sürecini yürüttüğünü belirterek, proje sayesinde arazide arama kurtarma alanında da AFAD koordinasyonunda görev almayı hedeflediklerini kaydetti. Yılmaz, proje kapsamında yaklaşık 18 gönüllünün AFAD akreditasyon şartlarında yer alan eğitimlere katılacağını ifade ederek, "Kastamonu'da şu anda arazide arama kurtarma alanında akredite olmuş herhangi bir dernek bulunmuyor. Bu projeyle birlikte gerekli eğitimleri tamamlayarak arazide arama kurtarma akreditasyonu almayı ve AFAD'ın koordinasyonunda görev yapmayı amaçlıyoruz. Böylece kaybolan vatandaşlarımızın aranması ve kurtarılmasında daha etkin rol üstlenebileceğiz" diye konuştu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da, Kastamonu'nun coğrafi yapısına dikkat çekerek, ilin yaklaşık 13 bin kilometrekarelik yüzölçümünün yüzde 72'sinin ormanlarla kaplı olduğunu söyledi. Kayıp vakalarının her mevsim yaşanabildiğini belirten Vali Dallı, "Kendi köylerinde yaşayan yaşlı vatandaşlarımız zaman zaman kaybolabiliyor. Bunun yanı sıra doğa yürüyüşü veya turizm amacıyla ilimize gelen vatandaşlarımızın da yolunu kaybettiği durumlarla karşılaşıyoruz. Derneğimizin adı Kuzey Yıldızı Arama Kurtarma Derneği, projenin adı ise 'Kuzey Yıldızı Kayıplara Yol Gösteriyor'. Son derece anlamlı bir isim. İsminin de ifade ettiği gibi kaybolan vatandaşlarımızın bulunmasında önemli bir rol üstleneceğinize inanıyoruz" dedi.

AFAD İl Müdürlüğü'nün uzman kadrosunun da projeye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Vali Dallı, proje kapsamında eğitim alacak gönüllülere başarılar dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Hayata geçirilecek proje ile Kuzey Arama Kurtarma Derneği'nin arama kurtarma alanındaki teknik kapasitesinin artırılması, gönüllülerin uzman eğitimlerden geçirilmesi ve Kastamonu'nun afetlere hazırlık gücünün daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca afetlere hazırlıklı bir toplumsal farkındalık oluşturmak, gönüllü arama kurtarma kapasitesini geliştirmek ve Kastamonu'da özellikle arazide kaybolan vatandaşların aranması ve kurtarılması konusunda nitelikli ekipler yetiştirilmesi amaçlanıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı