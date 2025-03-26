Kastamonu'da Kadir Gecesi Coşkusu: Sakal-ı Şerif'e Büyük İlgi
Kastamonu'daki Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii, Kadir Gecesi'nde yüzlerce vatandaşın akınına uğradı. Sakal-ı Şerif'i görenler duygusal anlar yaşadı.
Kastamonu'da bulunan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'ne akın eden vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti. Camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Kastamonu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'ni dolduran 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, dualar ederek namaz kıldı. Binlerce vatandaşın ellerini semaya açtığı Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i de ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel