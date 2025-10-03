Kastamonu'da Atık Jilet Projesiyle 400 Kilogram Geri Dönüşüm Sağlandı

Kastamonu'da hayata geçirilen proje ile 400 kilogramın üzerinde atık jilet geri dönüşüme kazandırıldı.

Kastamonu Berberler ve Kuaförler Odası ile Kastamonu Geleceğe Nefes Kadın Kooperatifi iş birliğinde 2019 yılında "Atık Jilet Toplama Kampanyası" başlatıldı. Bu çerçevede temin edilen jilet toplama kutuları, Kastamonu'da Berberler ve Kuaförler Odasına teslim edildi. Oda tarafından jilet toplama kutuları, berber ve kuaför salonlarına dağıtıldı. Kampanya kapsamında şu ana kadar 400 kilogramın üzerinde atık jilet toplanarak geri dönüşüne kazandırıldı.

"Jiletlerin geri dönüştürülerek değerlendirilmesi bizleri mutlu ediyor"

Projeyle ilgili bilgi veren Kastamonu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cahit Kıcıroğlu, "Biz, berberler bu jiletleri kullandıktan sonra çöpe atıyoruz. Fakat bunların geri dönüştürülerek atıl vaziyetten çıkartılıp bir gencimize tekerlekli sandalyeye dönüşmesi ya da bir gencimizin eğitiminde burs olarak ya da ihtiyaç sahibi bir aileye yardımının dokunacağını bilmek bizleri son derece mutlu ediyor. Bizler, zaten bunları kullandıktan sonra çöpe atıyorduk. Fakat şimdi bir kutuda toplayıp geri dönüştürülmesini sağlıyoruz" dedi.

Projenin uygulanmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Kıcıroğlu, "Dernek üyeleri odamızı ziyaret ettiklerinde bizlere kavanozlar bıraktılar. Bizler de kavanozların içerisinde kullandığımız jiletleri atarak biriktiriyoruz. Bizim için de güzel oldu. Dernek üyelerimiz işyerlerinde bu kavanozlara kullandıkları jiletleri biriktirerek dernek üyelerine teslim ediyorlar. Bu projenin uygulanmasında ve devam etmesinde emekleri geçen Geleceğe Nefes Derneği üyeleri ile odamız üyelerine jiletleri toplama konusunda bizlere yardımcı oldukları ve böyle güzel bir projeye imza atıldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Şu ana kadar 400 kilogramdan fazla jilet toplanmıştır"

Kentte berberlik yapan Doğan Şahanoğlu ise "Geleceğe Nefes Derneği ile Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğinde Kastamonu'da atık jilet toplama kampanyamız halen devam ediyor. Başta sokak hayvanları ile kağıt toplayıcılarının zarar görmemesi için 2019 yılında başlatılan jilet toplama kampanyası kapsamında şu ana kadar yaklaşık 400 kilogramdan fazla jilet geri dönüşüme kazandırılmıştır. Bu projenin uygulamasından çok mutluyuz" diye konuştu.