Kastamonu'da Aile Haftası Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Kastamonu'da Aile Haftası Yürüyüşü Gerçekleştirildi
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Kastamonu'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Aile Haftası' yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı. Yürüyüşte protokol üyeleri, özel ve engelli bireyler ile vatandaşlar farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Kastamonu'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Aile Haftası" yürüyüşüne katılan yüzlerce kişi ellerineki dövizlerle yürüdü.

Kastamonu Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde "Aile Haftası" yürüyüşü gerçekleştirildi. Kışla Parkı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, özel ve engelli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerindeki dövizlerle, bedensel engelliler ise akülü araçlarıyla farkındalık oluşturdu.

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, "Çocukların bakımı ve yetiştirilmesinde, insan neslinin devamında, toplumun manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin çocuklara kazandırılmasında, güçlü bir toplumsal yapının inşasında en önemli işlevi sağlıklı bir aile ortamı görmektedir" dedi.

Programa, Vali Atılkan'ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu KOSGEB Müdürü Nevzat Erol, Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, MHP İl Başkanı Emre Şahin ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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