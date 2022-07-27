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Kassanov, YTB Başkanı Eren ile görüştü

Kassanov, YTB Başkanı Eren ile görüştü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'i makamında ziyaret ettiDATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'i makamında ziyaret etti

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Kassanov, ilk olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i ziyaret etti. Görüşmede Ahıska Türklerine yönelik faaliyetler ile gerçekleştirilebilecek yeni işbirliği imkanları değerlendirildi. Türkiye'nin her zaman kendilerine destek verdiğini belirten Kassanov, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yaşadığımız topraklardan zorla koparılan biz Ahıskalı Türklerin anavatanlarıyla bağlarını güçlendirmek ve akademik, sosyal, kültürel açıdan eğitimlerini desteklemek için sürekli programları hayata geçiriyor. Başarılı şekilde birçok çalışma yapıldı. Her zaman verilen desteklerle ilgili teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, nazik ziyaretinden dolayı Kassanov'a teşekkür etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Abdullah Eren Ankara Yerel Haberler

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