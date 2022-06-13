Kaş'ta 50 metrekarelik yol ve sokağa kilitli parke taşı döşeniyor - Haberler

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Kaş'ta 50 metrekarelik yol ve sokağa kilitli parke taşı döşeniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaş'ta 50 metrekarelik yol ve sokağa kilitli parke taşı döşeniyor

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde mahallelerdeki yol ve sokaklara kilitli parke döşeniyor.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde mahallelerdeki yol ve sokaklara kilitli parke döşeniyor.

Kaş genelinde yaklaşık 50 bin metrekarelik çalışma yapılacağı belirtilirken, neticede kilitli parke uygulamasıyla mahallelerin daha estetik ve modern bir görünüme kavuşması amaçlanıyor. Çalışmaların, Kalkan, Yeşilköy ve Kınık mahallelerinde tamamlandığı, Saklıkent ve Kasaba'da başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, daha güzel bir Kaş için her alanda çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Gayelerinin vatandaşlara hizmet olduğunu belirten Başkan Mutlu Ulutaş, "Ekiplerimizin çalışmaları neticesinde mahallelerimiz, hem yeni bir görünüme kavuşacak hem de yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulacak" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Kaş Belediyesi Mutlu Ulutaş Yerel Haberler

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