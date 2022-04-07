Kartepe'de şehit ve gazi aileleri iftar programında buluştu - Haberler

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Kartepe'de şehit ve gazi aileleri iftar programında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartepe'de şehit ve gazi aileleri iftar programında buluştu

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, şehit ve gazi yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, şehit ve gazi yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kartepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında söz alan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Ülkemizin bereketi ve aydınlığıdır. Onların kıymetli ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Sizler bizim için en büyük değersiniz. Milli birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz her şeyin önündendir. Ülkemizin güzel insanlarını seviyor ve değer veriyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimizin bizler için ayrı bir değeri vardır. Kartepe Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız ve hizmetinizdeyiz. Bu da bizim için büyük bir onurdur" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kartepe'de şehit ve gazi aileleri iftar programında buluştu

Kartepe'de şehit ve gazi aileleri iftar programında buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kartepe Belediyesi, Mustafa Kocaman, Şehit, Gazi, Yerel, Haberler

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