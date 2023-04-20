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Kartepe'de gönül sofrası kuruldu

Kartepe'de gönül sofrası kuruldu

Yerel Haberler

Depremzedeler ile iftar programında bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Asrın felaketinin ilk gününde olduğu gibi bugün de depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Depremzedeler ile iftar programında bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Asrın felaketinin ilk gününde olduğu gibi bugün de depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kartepe'de bir otelde düzenlenen iftara Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, birim müdürleri ve depremzedeler katıldı. İftar programı sonrasında depremzedelerle sohbet eden Başkan Mustafa Kocaman, "İnsan başkalarını iyileştirdikçe kendi de iyileşir. Asrın felaketinin ilk gününde olduğu gibi bugün de depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu akşam deprem bölgelerinden Kartepe'mize gelerek ailemizin bir parçası olan kardeşlerimizle orucumuzu açtık, dualarımızı paylaştık. Soframız bereketli, birliğimiz daim olsun" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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