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Son dakika haberleri | Kartal'da taksiciyle yabancı uyruklu sürücünün yol verme kavgası kamerada

Yerel Haberler

Son dakika genel haberi: Kartal'da taksiciyle yabancı uyruklu sürücünün yol verme kavgası kamerada Kartal'da taksici ile yabancı uyruklu sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı.

Kartal'da taksiciyle yabancı uyruklu sürücünün yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL - Kartal'da taksici ile yabancı uyruklu sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan taksi şoförü ile yabancı uyruklu bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Bağrışmaların havada uçuştuğu kavgada, tarafların saldırgan bir şekilde birbirini ittiği görüldü. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine sakinleşen taraflar kavga büyümeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Uğur - Yerel

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