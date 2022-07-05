Kartal Belediyesi ve İbb'den Amatör Kulüplere Spor Malzemesi Desteği

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kartal'da sporun güçlenmesine ve sportif başarılara ortak olmak için amatör spor kulüplerine; krampon, futbol topu, yağmurluk, forma gibi farklı malzemelerden oluşan spor malzemesi desteğinde bulundu.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İBB tarafından ortak gerçekleştirilen çalışma ile spor kulüplerine malzeme desteği sağlandı.

Malzemelerin teslimi için düzenlenen törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra 25. Dönem Niğde Milletvekili Vedat Bayram, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dilruba Oğulcuklu, İYİ Parti Adalar İlçe Başkanı Ayşe Şakir, çok sayıda Meclis Üyesi ve Spor Kulübü Başkanı katıldı.

"SPOR KULÜPLERİMİZİN BAŞARILARINA BİR NEBZE ORTAK OLMAK BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törende yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi'nin sporun ve sporcunun yanında olduğunu vurgulayarak, "Bugün İBB ile beraber bizler için çok önemli olan bir işi gerçekleştiriyoruz. Spor kulüplerimizin başarılarına bir nebze olsun ortak olabilmek bizler için çok kıymetli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Kartal Belediyesi ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnanıyoruz ki, bu destekler sayesinde spor kulüplerimizin başarıları her geçen gün daha da artacak" dedi.

MALZEME DESTEĞİ 20 BRANŞTA YAPILIYOR

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen amatör spor kulüplerine malzeme desteği futbol, voleybol, basketbol, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muaythai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, yüzme ve güreş olmak üzere 20 branşta yapılıyor.

Öte yandan, kaleci eldiveninden yağmurluğa kadar 115 farklı malzeme çeşidini içiren destek kapsamında bu yıl 273 bin 121 adet spor malzemesi Anadolu ve Avrupa Yakası'nda belirlenen noktalarda kulüp başkanlarına ve yetkililerine teslim ediliyor.

ANKA / Yerel