Kartal Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor

Kartal Belediyesi, geçen yıllarda başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile bu kış da ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. İlçede ağaç budama çalışmalarından dönüştürülen dallar, belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak ulaştırılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ilçe genelinde sonbaharda budamaya başladığı ve ilkbaharın etkileri ile ağaçların uyanmaya başladığı 30 Mart'a kadar devam ettiği çalışmalar kapsamında biriken dallar, kış aylarında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kartal Belediyesi'nin yakacak yardımı sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin ısınma sorununa da bir nebze olsun yardım eli uzatılıyor.

"İSRAF ETMİYOR, EN DOĞRU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamasına Kartal Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiğini belirterek başlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları söyledi:

"Kartal'ın 20 mahallesindeki farklı cadde ve sokaklarında budama mevsimi boyunca biriken ağaç dallarını, kötü hava koşulları nedeniyle yerinden sökülmüş ve tekrar dikilme şansı olmayan ağaçları ekip arkadaşlarımız sayesinde yakılmaya uygun hale getiriyoruz.

Dönüştürdüğümüz malzemeleri daha sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün tespit ettiği ihtiyaç sahibi komşularımızla 5'er çuval şeklinde paylaşıyoruz. Böylelikle ortaya çıkan ağaç dallarını israf etmeden en doğru şekilde değerlendirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle soğuk havanın etkisini artırdığı bu günlerde, komşularımızın ısınma sorunuyla karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Kartal Belediyesi ailesi olarak bir nebze de olsa yüklerini hafifletebiliyorsak ne mutlu bize. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."