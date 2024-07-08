Kars Valisi Ziya Polat, Düğünde Halay Çekti

Kars Valisi Ziya Polat, katıldığı düğünde gelin ile damatla halay çekti, genç çiftlere mutluluklar diledi.

Kars Valisi Ziya Polat, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Üçbölük köyünde, vatandaşlarla sohbet etti. Polat, köyde o sırada başlayan düğün evine geldi. Gelin ile damadın ailesiyle bir süre konuştu.

Yöresel müzik eşliğinde halay çeken gelin ile damada eşlik eden Polat, halay çekti oynadı, genç çiftlere bir ömür mutluluklar dileklerinde bulundu. Gelin ile damadın oynadığı tek oyun sonunda çıkardığı Türk bayrağı ise Vali Polat'a hediye edildi. Polat daha sonra düğünden ayrıldı.

Kars Valisi Ziya Polat, Üçbölük köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımları yerinde gördü. Polat, daha sonra Kars'a döndü. - KARS