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Kars'ta Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıda, üniversitede öğrenim görecek öğrencilerin güvenliği ve konforu için alınacak tedbirler görüşüldü.

Kars'ta Vali Ziya Polat'ın başkanlığında "Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda; üniversitede öğrenim görecek öğrencilerin 2024-2025 akademik yılını sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmesi için üniversite yerleşkesi, öğrenci yurtları ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri, ulaşım ve barınma konuları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Vali Ziya Polat, üniversite de öğrenim görecek olan öğrencilerin ailelerin emaneti ve Kars'ın misafiri olduklarını vurgulayarak, ilgili tüm kurumların üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmesi talimatı verdi.

Toplantı yapılan değerlendirmelerinin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ziya Polat kars

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