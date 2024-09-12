Kars'ta Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars'ta Vali Ziya Polat'ın başkanlığında "Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda; üniversitede öğrenim görecek öğrencilerin 2024-2025 akademik yılını sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmesi için üniversite yerleşkesi, öğrenci yurtları ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri, ulaşım ve barınma konuları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Vali Ziya Polat, üniversite de öğrenim görecek olan öğrencilerin ailelerin emaneti ve Kars'ın misafiri olduklarını vurgulayarak, ilgili tüm kurumların üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmesi talimatı verdi.

Toplantı yapılan değerlendirmelerinin ardından sona erdi. - KARS