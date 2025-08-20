Kars'ta Tarım ve Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın başkanlığında düzenlenen toplantıda, tarım ve hayvancılığın mevcut durumu ile gelecekteki projeler ele alındı. Ziraat Odası Başkanları'nın katılımıyla üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıya, İl ve İlçe Ziraat Odası Başkanları katıldı. Toplantıda; üreticilerin sorunları, çözüm önerileri ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca tarımsal üretimi geliştirmek, hayvancılık faaliyetlerini daha verimli hale getirmek ve çiftçilere destek sağlamak amacıyla yürütülecek projeler masaya yatırıldı. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS

