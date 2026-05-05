Haberler

Kars'ta sürü yönetimi kursu başladı: 7 ilçede eş zamanlı eğitim

Kars'ta sürü yönetimi kursu başladı: 7 ilçede eş zamanlı eğitim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliğin artırılması, sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi ve sağlıklı sürülerin oluşturulması amacıyla düzenlenen "Sürü Yönetimi Kursu" başladı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliğin artırılması, sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi ve sağlıklı sürülerin oluşturulması amacıyla düzenlenen "Sürü Yönetimi Kursu" başladı. 04-08 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı, 7 ilçede eş zamanlı olarak uygulanıyor.

Toplam 40 saat sürecek kurs kapsamında katılımcılara; hayvan bakımı ve beslenmesi, üreme sağlığı, sürü yönetim teknikleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele gibi temel konularda kapsamlı eğitimler veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen programda, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik pratik bilgiler de kursiyerlerle paylaşılıyor.

Yetkililer, eğitim programının bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin daha bilinçli ve modern yöntemlerle sürdürülmesine katkı sağlayacağını belirterek, üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurs sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara "Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası" verilecek. Bu sertifika sayesinde yetiştiricilerin hem mesleki yeterliliklerinin belgeleneceği hem de sektörde daha etkin rol almalarının sağlanacağı vurgulandı.

Kars genelinde hayvancılığın geliştirilmesine yönelik bu tür eğitimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
İran 'Vurduk' dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı

İran "Vurduk" dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tunceli Belediyesinden 'şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın' uyarısı

Vatandaşlara uyarı: Ne için ne de yemek yapımında kullanın
Yok böyle gol! Puskas alabilir

Yılın golü dün gece atıldı!

İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı

Önce ABD'yi sonra BAE'yi uyardı! Saldırılar art arda geldi
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Tunceli Belediyesinden 'şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın' uyarısı

Vatandaşlara uyarı: Ne için ne de yemek yapımında kullanın
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı