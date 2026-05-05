Kars'ta sürü yönetimi kursu başladı: 7 ilçede eş zamanlı eğitim

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliğin artırılması, sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi ve sağlıklı sürülerin oluşturulması amacıyla düzenlenen "Sürü Yönetimi Kursu" başladı. 04-08 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı, 7 ilçede eş zamanlı olarak uygulanıyor.

Toplam 40 saat sürecek kurs kapsamında katılımcılara; hayvan bakımı ve beslenmesi, üreme sağlığı, sürü yönetim teknikleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele gibi temel konularda kapsamlı eğitimler veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen programda, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik pratik bilgiler de kursiyerlerle paylaşılıyor.

Yetkililer, eğitim programının bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin daha bilinçli ve modern yöntemlerle sürdürülmesine katkı sağlayacağını belirterek, üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurs sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara "Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası" verilecek. Bu sertifika sayesinde yetiştiricilerin hem mesleki yeterliliklerinin belgeleneceği hem de sektörde daha etkin rol almalarının sağlanacağı vurgulandı.

Kars genelinde hayvancılığın geliştirilmesine yönelik bu tür eğitimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı