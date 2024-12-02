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Kars'ta Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor!

Kars'ta Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor!
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Kars'ta hava sıcaklığı eksi 12 dereceye düşerken, Kars Çayı kısmen buz tuttu ve ağaçlarda kırağı oluştu. Soğuk hava, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Kars'ta hava sıcaklığı eksi 12'yi gördü, kentte her yer buz tuttu.

Kar yağışının ardından Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentte soğuktan Kars Çayı kısmen buz tutarken ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları dondu.

Kars Çayı'nın buz tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, "Sabah erken kalktım, Kars Çayı buz tutmuş, artık soğuklar başladı. Üşüyoruz, soğuktur" dediler.

Kentte etkili olan soğuk hava vatandaşları olumsuz etkiliyor. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, uzun süre araçlarının camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

Soğuktan kentte ağaçlar kırağı tuttu. Termometrelerin eksi 12 dereceyi gösterdiği kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ölçülürken, sabah saatlerinde sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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