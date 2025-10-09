Haberler

Kars'ta Hayvan Yetiştiricilerine Şarbon Hastalığı Eğitimi

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan yetiştiricilerine yönelik olarak düzenlediği eğitimlerde 'Şarbon Hastalığı ve Etkin Koruma-Kontrol Yöntemleri' hakkında bilgi veriyor. Eğitimler, hastalığın bulaşma yolları ve koruyucu önlemler üzerine yoğunlaşıyor.

Kars'ta hayvan yetiştiricilerine, "Şarbon Hastalığı ve Etkin Koruma-Kontrol Yöntemleri" anlatılıyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyü ve merkeze bağlı Halefoğlu ile Ölçülü köylerinde düzenlenen eğitimlerde, "Şarbon Hastalığı ve Etkin Koruma-Kontrol Yöntemleri" hakkında hayvan yetiştiricilerine detaylı bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerde üreticilere hastalığın bulaşma yolları, koruyucu önlemler, erken tespit ve kontrol yöntemleri gibi konularda bilgi verilerek, şarbonla mücadelede daha bilinçli ve etkili adımlar atılması hedeflendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce eğitim çalışmalarının il genelindeki farklı köy ve mahallelerde de devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
