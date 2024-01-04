Kars'ta Hastane ve Üniversite Kantinleri Denetlendi

Kars'ta hastane kantinleri denetlendi. Hastane kantinlerinin denetlenmesi vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın talimatlarıyla kentte bulunan hastanelerdeki kentinler ile üniversite kampusunda faaliyet gösteren kantinler denetimden geçirildi.

Özellikle vatandaşlar ve üniversite öğrencilerinden gelen şikayetleri dikkate alan Valilik bünyesinde oluşturulan Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince hastane ve üniversite kantinlerinde denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde başta sağlık ve hijyen olmak üzere fahiş fiyat, ürünlerinin son kullanma tarihleri ve genel temizlik hususları gözden geçirildi. Ekipler, eksiklikleri görülen kantin ve işletmelere uyarılarda bulundu. Ekiplerin denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS