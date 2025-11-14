Kars'ta Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, "Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı", "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı" ve "Tütün Bağımlılığı ile Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyon ve 2026 yılında yapılacak faaliyetler ele alındı.

Vali Ziya Polat, "Özellikle çocukların ve gençlerin bağımlılığın her türlüsüne karşı korunması için yürütülecek mücadele, taviz verilmeden, kararlılıkla ve titizlikle sürdürülecektir" dedi.

Toplantıya, il protokolü, emniyet, jandarma, sağlık, eğitim ve ilgili kamu kurumlarının amirleri katıldı. - KARS