Karayolları ekipleri Kars'ta şehir içi yollarda asfalt seferberliği başlattı

Kars'ta şehir içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ana arterlerde kapsamlı asfalt yenileme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan asfaltı iş makineleriyle sökerek yolları yeni asfalt serimine hazırlıyor.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın girişimleri ve yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında hayata geçirilen program doğrultusunda, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki ana caddelerde yoğun mesai harcıyor. İlk etapta eski asfalt tabakası freze makineleriyle kaldırılırken, yol zemininde gerekli düzenlemeler yapılarak yeni asfalt kaplaması için hazırlık gerçekleştiriliyor.

Şehir içi trafiğinin en yoğun olduğu güzergahlarda yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından ana arterler modern asfaltla kaplanacak. Böylece hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü bir ulaşım altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Yetkililer, asfalt yenileme çalışmalarının etaplar halinde sürdürüleceğini belirterek, çalışma yapılan güzergahlarda sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi. Projenin kısa sürede tamamlanarak yenilenen şehir içi yolların vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı