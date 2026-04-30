Kars'ta afetlere karşı hazırlık masaya yatırıldı

Kars'ta, Vali Ziya Polat başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, afet ve acil durumlara yönelik yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alınarak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefi ön plana çıktı.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Koordinasyon merkezinde düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile yetkililer katıldı. Toplantıda, Kars İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, yerel düzey çalışma gruplarına ait operasyon planları detaylı olarak değerlendirildi. Afet anında hızlı ve etkin müdahalenin sağlanabilmesi için mevcut planların güncelliği ve uygulanabilirliği üzerinde duruldu.

Öte yandan, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında belirlenen eylemler de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Afet risklerinin en aza indirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alınırken, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Toplantıda ayrıca, il genelinde gerçekleştirilen ve planlanan tatbikatlar da değerlendirildi. Afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikatların kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdiği vurgulanırken, bu tür uygulamaların artırılarak devam ettirilmesi gerektiği ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşlarının afet yönetim süreçlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla yürütülen akreditasyon çalışmaları da ele alındı. Bu kapsamda, gönüllü kuruluşların afet anında daha organize ve etkin rol alabilmesi için yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.

Toplantının sonunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ile 2026 yılı için planlanan çalışmalar karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek, eksikliklerin giderilmesi ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. - KARS

