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Kars'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu açıldı

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Kars'ta Hacı Altun Çalkın tarafından 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Kars Valisi Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın da katıldı. Kursun açılışında Kur'anı Kerim Tilaveti okundu ve konuşmalar yapıldı.

Kars'ta Hacı Altun Çalkın, 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.

Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın'ın da katıldığı açılışta Kur'anı Kerim Tilaveti okundu. Sırasıyla İl Müftüsü Hamza Bayram ve Milletvekili Adem Çalkın'ın birer konuşma yaptı.

Son olarak söz alan Kars Valisi Ziya Polat, "Biz 4 yaştan sonra alıyoruz. 4 yaşına kadar anne babanın emanetinde, hani diyoruz ya eğitim sisteminde sıkıntımız var. Aslında eğitim sistemine gelene kadar bu çocuklar bize emanet, anne babaya emanet, biz anneye evin hakimi, başımızın tacı annelerimizi aileye daha çok sahip çıkmaya, daha çok eğitmeye gerek olduğunu düşünüyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız da eğitimler veriyorlar. Okul aile birliği toplantılarında, Kur'an Kurslarında anne üzerinden eğitimler veriyoruz. Bağımlılıkla mücadele de en güçlü yanımız anneler. Uyuşturucuya başladığını anlayan ilk kişi annelerdir. Anne aileye sahip çıkarsa topluma sahip çıkmış oluyor. Bu memleketin yarınlarına sahip çıkmış oluruz. Biz çocuklarımızı bu devleti, bu milleti, bu bayrağa, bu dine bağlı nesiller olarak yetiştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz" dedi.

Polat, "Bu devlet sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırı değil, anlamıyorlar, anlatamıyoruz belki de bu devlet, bu millet, dünyaya adaleti sağlamak için dünyaya gelmiştir. Zalime Yavuz, mazluma Yunus olmak için yaratılmıştır. Bunun için en önemli varlığımız evlatlarımızı yarına hazırlamamız gerekiyor. Evlatlar üzerinden belki aileye ulaşırız. 4-6 yaş bizim için, bu devlet için ve Kars'ımız içinde çok çok önemli olduğunu tekrar söylüyorum. Hayırseverlerimizi 4-6 yaş Kur'an Kurslarımıza destek olmaya çağırıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde, aylarda, birçok 4-6 yaşı da açarız diye dua ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan 4-6 yaş Kur'an Kursu protokol üyelerince gezildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars Valiliği Milletvekili Adem Çalkın Kars Eğitim Yerel Güncel Haberler

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