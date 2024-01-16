Kars'ta 2024 Yılı Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kars'ta 2024 yılının ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat Başkanlığı'nda Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, 2024 yılının Kars'a hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Polat, "Kars'ta 10 sektörde 296 projemiz devam ediyor. toplam proje tutarı 25 milyar 558 milyon, önceki yıllar harcaması 117 milyar yıl ödeneğimiz 1.6 milyar, 2023 yılında 1 milyar 130 milyon harcama yapmışız. Yatırımların ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Kurum ve kuruluşlarımızla ilimize değer katacak projeler yapmasını, projeleri biran evvel bitirilmesini rica ediyoruz. Tekrar 2024 yılının ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Ziya Polat'ın konuşmasının ardından toplantıya katılan kurum ve daire müdürleri kurumlarıyla ilgili yatırım ve projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS